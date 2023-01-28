Манила, 28 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день цены на лук на Филиппинах являются, вероятно, наиболее высокими во всём мире, и они достигли уже почти $12 за килограмм. Об этом 28 января сообщает агентство Bloomberg.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Красный лук

По информации агентства, в данный момент килограмм красного лука в островном государстве стоит 650 филиппинских песо ($11,8) и это в три раза дороже килограмма курятины и на 25% дороже, чем столько же говядины.

Также указывается, что в данный момент в стране наблюдается нехватка многих продуктов, начиная «от соли до сахара», и это же относится к луку, хотя в 2022 году на Филиппинах был собран его рекордный урожай — 238,5 тысячи тонн. При этом для внутреннего спроса стране нужно 20 тысяч тонн этой овощной культуры.

Кроме этого, отмечается, что, по мнению филиппинских властей, этот дефицит искусственно создан перекупщиками, закупающими лук у производителей и придерживающими его на складах для увеличения спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший отрицает, что игнорировал просьбы Киева об организации переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.