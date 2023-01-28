Вашингтон, 28 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Обозреватель издания American Thinker Роберт Смит уверен, что вмешательство и непрямое участие Соединенных Штатов Америки в конфликте на Украине мешает американскому правительству разрешить проблемы на границе с Мексикой.

ALLISON DINNER/EPA/ТАСС Миграционный кризис на границе США и Мексики

«Республиканцы, сидящие в Вашингтоне, отдают весь свой приоритет конфликту на Украине, вместо того чтобы обратить должное внимание на проблему распада границы между США и Мексикой», — заявил автор.

По мнению журналиста, реальная угроза для безопасности и национальных интересов США находится на южной границе государства, а многомиллионные поставки Украине техники и вооружения являются нецелесообразными.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить защищать власти Сирии от обвинений в применении химического оружия.