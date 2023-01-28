Душанбе, 28 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Актуальные вопросы взаимодействия и план подготовки к предстоящим в 2023 году мероприятиям обсудили в ходе переговоров главы МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и Киргизии Жээнбек Кулубаев. Телефонный разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Жээнбек Кулубаев

Как сказано в сообщении, стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам таджикско-кыргызского взаимодействия, обсудили подготовку к запланированным в 2023 году мероприятиям на высшем и высоком уровнях».

Напомним, в сентябре 2022 года в приграничных с Таджикистаном районах Киргизии произошли вооруженные столкновения. В ходе конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 62 человека и ещё 198 получили ранения.

В октябре 2022 года по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Киргизии Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона.

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