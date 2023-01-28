Анкара, 28 января, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В числе пострадавших в двух ДТП с участием туристических автобусов в центральной турецкой провинции Нигде нет граждан России. Об этом 28 января сообщили в посольстве РФ.

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«Информации о пострадавших в ДТП россиянах не получали», — приводит слова представителя российской дипмиссии РИА Новости.

Отметим, ранее стало известно, что на трассе около деревни Акташ утром 28 января в турецкой провинции Нигде перевернулся микроавтобус с туристами, в результате чего один человек погиб и ещё 27 пострадали.

Также затем стало известно, что примерно тогда же другой туристический микроавтобус врезался в столб на трассе у деревни Гёстерли и в результате этого пострадали водитель транспортного средства и 12 туристов.