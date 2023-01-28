Ереван, 28 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 28 января прибыл с официальным двухдневным визитом в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Абдель Фаттах ас-Сиси

«Высокого гостя в ереванском международном аэропорту «Звартноц» встретили вице-премьер-министр РА Тигран Хачатрян, руководитель аппарата президента РА Хачатур Погосян и другие официальные лица», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, официальная церемония встречи Фаттаха ас-Сиси пройдёт 29 января. Он проведёт переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Также запланирована встреча с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Стоит отметить, что Фаттах ас-Сиси прибыл в Ереван из Баку, где ранее провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.