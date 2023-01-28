Ужгород, Украина, 28 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. На странице в социальной сети депутата Закарпатского областного совета от партии КМКС («Партия венгров Украины». ― Ред.) Юдиты Петеи появилась карта региона, половина которой закрашена в цвета государственно флага Венгрии. Об этом сообщило издание Мукачево.net.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

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Однако позднее пост парламентарий удалила. При этом интернет-ресурс напомнил, что ранее Петеи заявляла о притеснениях, с которыми сталкиваются этнические венгры в Закарпатской области.

Напомним, ранее венгерское интернет-издание PestiSracok сообщило, что Киев в принудительном порядке массово мобилизует проживающих на территории Закарпатской области Украины этнических венгров для восполнения больших потерь украинской армии в ходе боевых действий. Отмечается, что к весне 2023 года киевские власти намерены мобилизовать не менее 10 тысяч человек из Закарпатья.

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Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи заявил, что в Закарпатской области Украины в последние годы постоянно случаются нападки на этнических венгров. Так, за последние восемь–девять лет произошло свыше 500 таких инцидентов. При этом он отметил, что украинские власти их не пресекают.