Москва, 28 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы экипажей истребителей МиГ-31 в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись появилась в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31

«При обнаружении воздушных целей экипажи ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника», — говорится в сообщении.

На кадрах показано, как экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ рассказало, как российские военнослужащие радуются письмам, полученным не только из дома, но и изо всех уголков страны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3775104" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Читайте также: Минобороны рассказало, как радуются бойцы ВС письмам со словами поддержки