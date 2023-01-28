Минобороны РФ показало кадры работы экипажей МиГ-31
Москва, 28 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы экипажей истребителей МиГ-31 в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись появилась в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
«При обнаружении воздушных целей экипажи ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника», — говорится в сообщении.
На кадрах показано, как экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ рассказало, как российские военнослужащие радуются письмам, полученным не только из дома, но и изо всех уголков страны.
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