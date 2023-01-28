Минск, 28 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на открытом чемпионате Австралии по теннису и поднял в её честь тост. Видео с поздравлением 28 января выложил телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Теперь всё у Арины есть. Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед <…> Арина, за тебя», — сказал Лукашенко перед тем, как выпить.

Вместе с ним за столом сидел экс-глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин. Он присоединился к поздравлениям президента.

Ранее в данном телеграм-канале сообщили, что Лукашенко переживал за Соболенко во время матча, заранее заявил, что она победит в двух последних сетах.

Напомним, Соболенко на турнире в Австралии в финале победила приехавшую из Казахстана Елену Рыбакину. В первом сете белорусская теннисистка уступила со счётом 4:6, а потом победила со счётом 6:3 и 6:4.