Вашингтон, 28 января, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Восстановление потребления Китаем нефти и газа, которое впервые на протяжении нескольких десятилетий снизилось в начале 2022 года, может обернуться ростом цен на углеводороды. Об этом 28 января говорится в материале американской газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что на фоне снижения потребления углеводородов в 2022 году мировые цены на нефть и газ не увеличились, несмотря на снижение их импорта из России.

Также указывается, что эксперт заявил изданию, что «следующая зима может быть более сложной», так как температура воздуха может оказаться более низкой, РФ ещё сократит поставки в западные страны энергоносителей из-за санкций, а Китай будет восстанавливать свою экономику.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января газета Welt am Sonntag сообщила, что в Германии входящие в правящую коалицию политики выступают за сохранение экономических связей с Китаем, разрыв отношений не отвечает интересам ФРГ.