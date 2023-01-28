Волгоград, 28 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Эпизод операции «Кольцо» воссоздали на склонах Мамаева кургана в Волгограде 150 реконструкторов в честь 80-летию победы советских войск в Сталинградской битвы.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Добровольцы на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.

В исторической реконструкции у подножия статуи «Родина-мать зовёт!» приняли участие жители 11 российских регионов. Участвовали в действе люди разных профессий.

«Огромное количество представителей реконструкторского сообщества ушло добровольцами для участия в специальной военной операции», — рассказал о реконструктоском сообществе глава координационного совета «Росрекон» Алексей Новиков в интервью ТАСС.

Напомним, фронтовая операция «Кольцо» была проведена Красной армией 10 января — 2 февраля 1943 г. и стала заключительной частью Сталинградской битвы. В ходе операции были уничтожены войска Вермахта, окружённые в Сталинграде (нынешний Волгоград).