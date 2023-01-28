Минск, 28 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Лётные экипажи в рамках совместного учения вооружённых сил России и Белоруссии выполняют боевое применение на полигоне «Ружанский». Об этом 28 января сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны.

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-35С

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«Выполняются задачи по сопровождению самолётов авиационных комплексов дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Соответственно самолёты бомбардировочной авиации выполняют свойственные им задачи», ― сообщил командир истребительной авиационной базы Леонид Давидович.

Днём ранее, 27 января, в рамках манёвров были отработаны вопросы перебазирования воздушных эшелонов авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России.

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Как сообщало ИА REGNUM, совместные лётно-тактические учения Белоруссии и России стартовали 16 января. Манёвры, в которых принимают участие авиационные подразделения вооружённых сил двух государств, входящие в состав авиационного компонента Региональной группировки войск (сил), продлятся до 1 февраля.