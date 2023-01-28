Баку, 28 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН нужно расширить, предоставив места ещё двум государствам. Об этом 28 января заявил президент Азербайджана в ходе встречи с прибывшем в Баку президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Одно постоянное место обязательно должно быть предоставлено члену Организации исламского сотрудничества, и ОИС сама должна выдвигать эту кандидатуру на основе консультаций», — сказал Алиев.

Он добавил, что также считает нужным включить в состав Совбеза ООН страну, которая председательствует в Движении неприсоединения. Алиев отметил, что после завершения Второй мировой войны прошло 78 лет, мир изменился и нужно менять структуры безопасности.

Стоит отметить, что Азербайджан и Египет входят в оба названные Алиевым международные объединения.