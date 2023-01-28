«Рубин» утвердил Юрия Уткульбаева в должности главного тренера
Казань, 28 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Юрий Уткульбаев назначен новым главным тренером футбольного клуба «Рубин». Об этом в субботу, 28 января, сообщается на официальном сайте казанской команды.
Сергей Фадеичев/ТАСС
Футболисты «Рубина»
Отмечается, что контракт «Рубина» с 53-летним российским специалистом рассчитан до конца июня 2023 года. На этом посту Уткульбаев сменил Леонида Слуцкого, работавшего в казанской команде с 19 декабря 2019 года.
После 20 сыгранных матчей Первой лиги сезона 2022/23 казанский клуб, одержав десять побед и набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
Стоит отметить, что ранее Юрий Уткульбаев работал тренером в молодежных командах «Рубина», казахском «Актобе» и «Нефтехимике».