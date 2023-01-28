Казань, 28 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Юрий Уткульбаев назначен новым главным тренером футбольного клуба «Рубин». Об этом в субботу, 28 января, сообщается на официальном сайте казанской команды.

Сергей Фадеичев/ТАСС Футболисты «Рубина»

Отмечается, что контракт «Рубина» с 53-летним российским специалистом рассчитан до конца июня 2023 года. На этом посту Уткульбаев сменил Леонида Слуцкого, работавшего в казанской команде с 19 декабря 2019 года.

После 20 сыгранных матчей Первой лиги сезона 2022/23 казанский клуб, одержав десять побед и набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Стоит отметить, что ранее Юрий Уткульбаев работал тренером в молодежных командах «Рубина», казахском «Актобе» и «Нефтехимике».