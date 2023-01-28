Полиция Нидерландов эвакуирует активистов-экологов, перекрывших трассу
Гаага, Нидерланды, 28 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В Нидерландах полиция начала эвакуацию активистов-экологов, которые перекрыли одну из основных трасс в Гааге, сообщает телерадиовещательная корпорация NOS.
Сотрудники правоохранительных органов вывозят на автобусах активистов-экологов в полицейские участки, где им выдается предписание, запрещающее приближаться к месту демонстрации.
Полиция просила демонстрантов не блокировать дорогу и переместиться в парк Маливелд, но эти просьбы были проигнорированы. Некоторые протестующие приклеили себя к дорожному полотну, другие связали себя друг с другом, чтобы их не разогнали сотрудники полиции.
Уточняется, что в акции протеста, организованной движением Extinction Rebellion, приняли участие тысячи человек. Акция направлена против выделения правительством субсидий на добычу нефти, газа и угля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько мэрий городов во Франции закроются 31 января в знак солидарности с движением против пенсионной реформы.
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