Гаага, Нидерланды, 28 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В Нидерландах полиция начала эвакуацию активистов-экологов, которые перекрыли одну из основных трасс в Гааге, сообщает телерадиовещательная корпорация NOS.

Charles M Vella/Keystone Press Agency/Global Look Press Эко-активисты

Сотрудники правоохранительных органов вывозят на автобусах активистов-экологов в полицейские участки, где им выдается предписание, запрещающее приближаться к месту демонстрации.

Полиция просила демонстрантов не блокировать дорогу и переместиться в парк Маливелд, но эти просьбы были проигнорированы. Некоторые протестующие приклеили себя к дорожному полотну, другие связали себя друг с другом, чтобы их не разогнали сотрудники полиции.

Уточняется, что в акции протеста, организованной движением Extinction Rebellion, приняли участие тысячи человек. Акция направлена против выделения правительством субсидий на добычу нефти, газа и угля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько мэрий городов во Франции закроются 31 января в знак солидарности с движением против пенсионной реформы.

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