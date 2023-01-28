Тбилиси, 28 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совещании правительства обсудил продвижение в реализации проекта прокладки электрокабеля в Румынию по дну Чёрного моря. Об этом 28 января сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Сообщается, что в текущем году будет завершена технико-экономическая оценка проекта и его геологическое изучение. Деньги на него выделит Всемирный банк.

«Общая длина подводного кабеля составляет около 1195 км. Он будет оснащен цифровой связью, которая обеспечит качественную связь между Румынией и Грузией», — говорится в сообщении.

На совещании отметили, что прокладка электрокабеля поспособствует энергетической безопасности Европы.

Напомним, проект прокладки электрокабеля в Румынию через Грузию и Чёрное море предложил Азербайджан, чтобы поставлять электроэнергию в страны Европы.