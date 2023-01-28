Анкара, 28 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 28 января, заявил, что не видит для себя преград для выдвижения на новый срок в качестве главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Турция на выборах в 2018 году избрала новую систему правления. Хронометраж был обнулен. Президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы правления», — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT, транслировавшего выступление президента на митинге в провинции Денизли.

Стоит отметить, что Эрдоган уже дважды избирался президентом — в 2014 и 2018 годах. В связи с этим оппозиционный альянс заявил, что он не имеет права баллотироваться на новый президентский срок, так как это противоречит поправкам к конституции, принятым в 2017 году.

Ранее сообщалось, что официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын призвал страны Европы принять жесткие меры в отношении причастных к осквернению Корана.