Белгород, 28 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области в субботу, 28 января, сообщила, что в Белгороде на третьем этаже неэксплуатируемого цеха произошло возгорание.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«По прибытии подразделений было установлено, что возгорание произошло на третьем этаже неэксплуатируемого цеха. В настоящее время идет ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о возможном пожаре поступило в службу в 15:04 по московскому времени. На место происшествия были направлены бригады трех пожарно-спасательных частей.

Ранее сообщалось, что в Москве в вестибюле станции метро «Каширская» Замоскворецкой линии произошло возгорание.