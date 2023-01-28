ДНР, 28 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 28 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка 28.01.2023 г.

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 15:50 ВФУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 16:20 шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около школы искусств в Горловке в ДНР были отмечены прилёты снарядов ВСУ.