Ижевск, 28 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Удмуртии по делу об убийстве женщины и 12-летнего ребёнка взяты под стражу двое подозреваемых. Об этом 28 января сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

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В ведомстве уточнили, что обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, группой лиц по предварительному сговору) предъявлено 21-летнему и 22-летнему жителям Завьяловского района.

«Обвиняемые признали полностью вину в совершенном преступлении. По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ― говорится в сообщении следственного управления в телеграм-канале.

В рамках расследования уголовного дела назначены медицинские, молекулярно-генетические, пожарно-техническая и химическая судебные экспертизы. Принимаются меры к обнаружению второго орудия преступления ― ножа.

По предварительным данным, в ночь на 24 января задержанные проникли в дом и нанесли потерпевшим множество ударов топором и ножом. Позже, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники перенесли тела в баню и подожгли.

По данным телеграм-канала 112, причиной расправы стал долг женщины в две тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, тела женщины и её несовершеннолетнего ребёнка были обнаружены утром 24 января в ходе разбора конструкций после пожара в селе Люкшудья Завьяловского района Удмуртии.

Изначально правоохранители выдвинули версию, что семья погибла при пожаре, и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Однако в ходе исследования тел погибших эксперты выяснили, что мать с сыном скончались из-за черепно-мозговых травм. После этого дело стали рассматривать по статье «Убийство».