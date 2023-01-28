Москва, 29 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. С 29 по 30 января состоится официальный визит делегации Госдумы во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным в Туркменистан, сообщает ИА REGNUM.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

В рамках визита запланированы встречи делегации в парламенте Туркменистана. Депутаты стран обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.

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2 ноября 2022 года состоялся визит в Россию председателя Халк Маслахаты (верхней палаты) Милли Генгеша (парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе встречи спикер Госдумы Володин принял приглашение Бердымухамедова посетить Туркменистан.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам активизации межпарламентского диалога. В частности, рассмотрена инициатива формирования парламентского измерения сотрудничества прикаспийских стран. Также обсуждалось взаимодействие в сфере образования, в том числе учреждения в Ашхабаде Российско-Туркменского университета.

Вместе с тем власти Туркмении приняли решение о реорганизации парламента страны — он снова становится однопалатным.

В январе 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин в Ашхабаде встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Председатель правительства также возложил венок к мемориальному комплексу «Народная память» и побывал в совместной туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина.