Ашхабад, 28 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. МИД Туркменистана осудил нападение, совершенное на посольство Азербайджана в Иране, передает внешнеполитическое ведомство страны.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС Посольство Азербайджана в Иране

«МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили недопустимость нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала.

Напомним, в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, совершенного 27 января 2023 года, один человек погиб, есть раненые среди сотрудников дипмиссии.