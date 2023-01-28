Полтава, Украина, 28 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Решение демонтировать установленный в Миргородском районе Полтавской области памятник А. С. Пушкину принято местными властями, сообщает «Коло ньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

Памятник после демонтажа отправят в Гадячский историко-краеведческий музей.

Гадяч — город, к которому административно относится село Беленченковка: именно в этом населённом пункте в 1952 году у здания местной школы был установлен железобетонный монумент великому русскому поэту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Пушкину в Кривом Роге (Днепропетровская область) в середине января осквернили вандалы.