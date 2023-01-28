Прага, 28 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В Чехии завершилось голосование на выборах президента республики. В 14:00 по местному времени закрылись все участки для голосования, которых всего в Чехии было создано около 15 тысяч. Итоги выборов планируется объявить уже вечером 28 января, сообщило информационное агентство CTK.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Избирательный участок в Чехии

Напомним, выборы президента в Чехии проводятся путем прямого голосования. Претендентами на пост главы государства являются бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии долларовый миллиардер Андрей Бабиш.

Их кандидатуры были определены в ходе первого тура выборов, состоявшегося 13–14 января. На них первый из кандидатов получил 35,4% голосов избирателей, второй — 34,99%. Явка избирателей на прошлом туре составила 68,24%. Нынешний тур также проходил при достаточно высокой явке.