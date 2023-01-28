Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. На данный момент в посольство России в Израиле не поступало сведений о пострадавших в результате стрельбы вечером 27 января и утром 28 января в Восточном Иерусалиме российских гражданах. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе дипмиссии РФ.

Oren Ziv/dpa/Global Look Press Полиция на месте теракта в Восточном Иерусалиме

«По состоянию на утро 28 января информация о гражданах Российской Федерации среди пострадавших в результате произошедших в районах Восточного Иерусалима Неве-Яакове 27 января и Сильване 28 января вооруженных нападений отсутствует», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в посольстве РФ уточнили, что в адрес диппредставительства не поступало обращений от конкретных лиц, и добавили, что консульский отдел российской дипмиссии в Израиле следит за ситуацией, контактируя в этом вопросе с властями Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал призыв прекратить насилие в связи с совершенным 27 января терактом в Израиле, в результате которого погибли семь человек.