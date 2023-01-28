Воронеж, 28 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Аварийное отключение водоснабжения произошло 28 января в одном из районов Воронежа. Без холодной воды остались жильцы 16 многоквартирных домов. Восстановительные работы ведутся, говорится в сообщении в телеграм-канале воронежских управляющих компаний ГК «ПИК-Комфорт».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Вода из-под крана

В зону отключения водоснабжения попали около семи тысяч человек, проживающие по улицам Моисеева и Депутатская. Также без воды осталась поликлиника № 20.

«Отключение холодной воды в Ленинском районе. Поставщик ресурса проводит аварийные работы на трассе. Всего без воды остаются около 7 тыс. жителей», — ответили в компании.

Напомним, на частое отключение водоснабжения пожаловались и жители Коминтерновского района Воронежа. Так, жильцы дома №45 по улице Стрелковой Дивизии заявили, что коммунальщики почти ежедневно приезжают на ремонт водопровода.

«Прорывы в разных частях города, особенно северной, происходят регулярно. Внутри труб накапливаются глина, песок и ржавчина», — передает ГТРК «Воронеж».