В Воронеже около семи тысяч жителей остались без воды из-за аварии
Воронеж, 28 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Аварийное отключение водоснабжения произошло 28 января в одном из районов Воронежа. Без холодной воды остались жильцы 16 многоквартирных домов. Восстановительные работы ведутся, говорится в сообщении в телеграм-канале воронежских управляющих компаний ГК «ПИК-Комфорт».
В зону отключения водоснабжения попали около семи тысяч человек, проживающие по улицам Моисеева и Депутатская. Также без воды осталась поликлиника № 20.
«Отключение холодной воды в Ленинском районе. Поставщик ресурса проводит аварийные работы на трассе. Всего без воды остаются около 7 тыс. жителей», — ответили в компании.
Напомним, на частое отключение водоснабжения пожаловались и жители Коминтерновского района Воронежа. Так, жильцы дома №45 по улице Стрелковой Дивизии заявили, что коммунальщики почти ежедневно приезжают на ремонт водопровода.
«Прорывы в разных частях города, особенно северной, происходят регулярно. Внутри труб накапливаются глина, песок и ржавчина», — передает ГТРК «Воронеж».