Москва, 28 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В случае, если начнётся третья мировая война, всё обратится «в труху». Об этом 28 января предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС Дмитрий Медведев

Как указал зампред Совбеза РФ, ранее министры обороны Великобритании и Италии и некоторые другие европейские чиновники заявляли, что поставки западных вооружений киевскому режиму — это якобы способ для «предотвращения» третьей мировой войны.

Также Медведев отметил, что, по его мнению, защита никоим образом не нужной Европе Украины не сможет спасти от возмездия «одряхлевший Старый Свет».

«Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — всё в труху», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал попытки ряда чиновников в странах Европы назвать поставки оружия киевскому режиму якобы способом «предотвратить» третью мировую войну.