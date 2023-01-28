Стамбул, Турция, 28 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. На автотрассе в провинции Нигде (Турция) перевернулся микроавтобус с иностранными туристами. Об этом 28 января сообщает телеканал TRT, ссылаясь на данные источников в правоохранительных органах.

Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press Скорая помощь

По информации журналистов, автобус ехал из Стамбула в Каппадокию. Пострадали не менее 14 человек, в том числе водитель, гид и 12 туристов.

Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали. Состояние четырёх из них оценивается медиками как тяжёлое. Следователи начали расследовать причины ДТП.

Напомним, Каппадокия является одним из туристических центров в Турции. Там много исторических и природных достопримечательностей.