Висконсин, США, 28 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Как передает издание NBC News, на юге штата Висконсин в Соединенных Штатах Америки произошло массовое столкновение 85 машин, среди которых в том числе грузовые автомобили.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации источника, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Джейнсвилле из-за неблагоприятных погодных условий и снегопада. Отмечается, что в результате инцидента десятки людей были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Тоттори около восьми сотен человек оказались заблокированы из-за сильнейших в регионе снегопадов.