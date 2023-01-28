Иерусалим, 28 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Посольство Украины в Иерусалиме на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что среди жертв теракта, произошедшего 27 января возле синагоги в районе Неве-Яаков, оказался украинский гражданин.

Oren Ziv/dpa/Global Look Press Жертвы стрельбы в Иерусалиме

«С печалью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых», — говорится в распространенном сообщении посольства Украины в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что террорист, который, предположительно, действовал в одиночку, был ликвидирован стражами порядка при его попытке скрыться.

По информации издания The Jerusalem Post, жертвами вооруженной атаки на синагогу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме стали семь человек, еще как минимум десять получили ранения.