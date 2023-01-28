Париж, 28 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен «удвоить усилия» для сокращения выбросов CO₂ в атмосферу к 2030 году, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

«Наши выбросы CO₂ снижаются. Но недостаточно быстро. Чтобы добиться успеха, нам нужно удвоить наши усилия», — сказал Макрон.

В видео, опубликованном в эту субботу, 28 января, в его аккаунте в Twitter Эммануэль Макрон рассказал о климатическом кризисе и необходимости сократить выбросы CO₂. Президент разъяснил цель государства на 2030 год: снизить выбросы CO₂ до 270 млн тонн, что на 140 млн меньше, чем сейчас.

Для достижения этих целей глава французского государства объявил о ряде отраслевых мер. В первую очередь власти Франции намерены активизировать электрификацию парка транспортных средств. Исполнительная власть также разрабатывает законопроект для помощи молодым фермерам. Среди прочих мер — посадка миллиарда деревьев, ремонт зданий, продвижение возобновляемых источников энергии.