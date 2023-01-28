Москва, 28 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Государство, которое перекладывает финансовые обязательства на своих граждан, не способно обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование. Об этом 28 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Welcome Corps, о запуске которой на прошлой неделе объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press Украинские беженцы

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Как указала дипломат, инициатива направлена на то, чтобы «снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства».

Она указала на то, что сначала Вашингтон сделал всё, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь ещё и на Украине, а теперь, «когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашёл ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах».

«Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие», ― написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Добавим, что инициатива Welcome Corps является новой возможностью для обычных граждан США объединяться в группы, чтобы поддерживать беженцев в их адаптации в новом обществе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти 20 американских штатов подали федеральному судье иск против программы помощи мигрантам. Они не согласны с решением президента страны Джо Байдена разрешить каждый год въезжать в страну на два года 30 тысячам (в общей сложности) граждан Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа. Им должны в США дать рабочие места.

Также власти США увеличили разрешённое к въезду в страну число беженцев с территории западного полушария. Теперь до 20 тысяч беженцев из Латинской Америки и стран Карибского бассейна смогут претендовать на переезд в Штаты с правом постоянного проживания.