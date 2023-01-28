Донецк, 28 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Свыше 20 попыток проникновения в Мариуполь групп диверсантов ВСУ выявили на протяжении последних шести месяцев сотрудники Донецкой таможни. Об этом 28 января рассказал командир сводной роты Донецкой таможни Южного таможенного управления подполковник Юрий Мигович.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

«За последнее время, если не ошибаюсь, 22 рапорта по этому поводу (попытки проникновения групп диверсантов ВСУ — прим. ред.)», — приводит его слова ТАСС.

Также Мигович уточнил, что в это число, помимо попыток проникнуть под видом гражданских лиц, входят попытки проникновения на автомобилях с гражданскими лицами группой от двух до пяти человек.

При этом командир сводной роты Донецкой таможни отметил, что он имеет в виду период за последние полгода, и указал, что диверсионные группы ВСУ чаще всего пытались проникать в Мариуполь.

«Въехать, чтобы завезти взрывчатку, оружие, боеприпасы, всевозможную литературу», — заключил он.

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