Анкара, 28 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. В Турции ожидают от Ирана ответственного расследования вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом в субботу, 28 января, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС Полиция у здания посольства Азербайджана в Тегеране после нападения

«Мы ожидаем от нашего соседа — Ирана сотрудничества с азербайджанской стороной по этому теракту. <…> Еще раз выражаю соболезнования братскому Азербайджану», — сказал глава внешнеполитического ведомства в беседе с журналистами.

Ранее глава полицейского управления Тегерана Хосейн Рахими сообщал, что задержанный объяснил свои мотивы «личными и семейными проблемами».

В пятницу, 27 января, после произошедшего вооруженного нападения главы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого иранский дипломат выразил соболезнования Баку в связи с гибелью сотрудника посольства.