Ереван, 28 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Глава МВД Армении Ваге Казарян принял посла России в Ереване Сергея Копыркина. Об этом 28 января сообщает пресс-служба армянского министерства.

Александр Патрин/ТАСС Полиция Армении

«Ваге Казарян отметил тесное сотрудничество с Российской Федерацией, особенно между правоохранительными структурами двух стран, как в рамках двусторонних, так и международных организаций», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Копыркин поздравил Казаряна с назначением его на пост главы недавно созданного в Армении МВД. Стороны заявили о готовности к сотрудничеству.

Напомним, Казаряна в мае 2019 года назначили командующим войсками полиции Армении. В июне 2020 года он возглавил службу полиции. В декабре 2022 года в республике восстановили ранее упразднённое МВД, на пост главы которого 9 января назначили Казаряна.