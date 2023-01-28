Берлин, 28 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал целью Берлина не допустить расширения границ России. Об этом стало известно из видеообращения немецкого политика.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Олаф Шольц

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы», — сказал канцлер Германии в видеообращении.

Немецкий политик также рассказал о трех принципах, которых Берлин намерен придерживаться касательно ситуации вокруг Украины. По его словам, Германия продолжит оказывать помощь Киеву, не допустит эскалации конфликта, будет взвешенно принимать решения по вопросу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал жителям страны тщательно взвешивать все решения по Украине.