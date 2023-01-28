* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Владикавказ, 28 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Североосетинский актер Сослан Фидаров пообещал Артуру Смольянинову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) «сильно бить» его, если встретит на передовой. Находясь в окопах с оружием в руках, он обратился к своему бывшему коллеге по фильму об Афганистане со словами, в которых выразил ему свое презрение и назвал позором России. Видео-обращение опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Рогаткин.

Цитата из к/ф «Решение о ликвидации». Реж. Александр Аравин. 2018 Россия Сослан Фидаров

«Здесь даже пацаны 19-летние. <…> Какие артуры, какие панины, какие галкины. Мне стыдно о них говорить. Это позор России, и слава богу, что они уехали. Хоть бы они больше сюда не вернулись. Не приезжайте сюда никогда. Это больше не ваша страна», — заявил Сослан Фидаров.

Россия всегда была наша, а теперь «она втройне наша», заявил актер из окопа с оружием в руках. В комментариях за кадром слышно, как Фидарова поддерживают его боевые товарищи, называя таких деятелей шоу-бизнеса, как Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Галкин и подобных им, «дичью» и «позором России».

Как сообщалось, актер Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), выехав в Латвию, выступил с критикой спецоперации России на Украине, заявив, что ненавидит всех, кто в ней участвует. По его словам, оказавшись на фронте, он бы защищал Украину и пристрелил бы своего коллегу по фильму «9 рота» Сослана Фидарова, воюющего за Донбасс. Однако, как с сожалением отметил Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сделать этого ему не удастся, так как Фидарова, как ему известно, давно нет в живых.

В ответ на это, участвующий в ополчении актер Фидаров заметил, что этого случиться не может, так как оба они понимают, что на поле боя Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) никогда не будет.