Москва, 28 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Комплекс мер по восстановлению прав девушка-инвалида, которая является сиротой и чемпионкой России по пулевой стрельбе, поручил принять следователям председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 28 января сообщает пресс-служба СК РФ.

Сергей Гунеев/РИА Новости Александр Бастрыкин

Отмечается, что глава СК поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с тем, что детям-сиротам не было предоставлено жилья.

Также уточняется, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что девушка-инвалид, которая является сиротой и чемпионкой России по пулевой стрельбе, в течение долгого времени не может получить положенную ей квартиру.

«Глава ведомства поручил следователям принять комплекс мер по восстановлению прав сироты. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с увеличением количества транспорта для инвалидов.