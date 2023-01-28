Москва, 28 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. За прошедший, 2022 год в России произошло около 150 крупных утечек персональных данных. Об этом 28 января сообщили в Роскомнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций добавили, что всего за 2022 год было проведено 78 внеплановых проверок, при этом факты незаконного распространения личной информации подтвердились в 87% случаев.

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«Составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов суды назначили штрафы на общую сумму около 1 млн рублей», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также специалисты вынесли девять предупреждений. В настоящее время на рассмотрении Роскомнадзора находятся ещё 30 протоколов об административных правонарушениях.

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В 2023 году работа в этом направлении продолжилась. Роскомнадзор начал уже более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, происшедших в четвёртом квартале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов за утечку персональных данных. Штрафам будут подвергаться компании, допустившие такую утечку. Срок исполнения данного поручения — 1 июля 2023 года.

Напомним, ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что количество утечек персональных данных зашкаливает.