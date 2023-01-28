Краснодар, 28 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Скорая помощь

ДТП произошло утром 28 января на автодороге «Новопокровская-Плоская». Водитель автомобиля «Рено» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда», двигающемуся во встречном направлении. В машине «Мазда» находились мужчина и трое детей.

Водитель автомобиля «Рено», водитель и пассажиры автомобиля «Мазда» госпитализированы в Новопокровскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ДТП в Ивановской области погибли три человека.