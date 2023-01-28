Будапешт, 28 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил решение Федеративной Республики Германии о передаче Украине тяжелой бронетехники в виде основных боевых танков Leopard-2.

Алексей Никольский/РИА Новости Виктор Орбан

«Сначала немцы направляли солдатские каски, говоря, что не хотят поставлять туда летальное оружие. Теперь дело дошло до танков, и уже идут разговоры о самолетах», — говорится в сообщении, опубликованном 28 января на официальной странице премьера в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Виктор Орбан добавил, что венгерская сторона, в отличие от Германии, последовательно выступает за мир в Восточной Европе: «Мы не поставляем оружие и хотим мира».

Как передавало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» сообщал, что Киев и страны Запада в ускоренном темпе ведут переговоры о передачи ВСУ истребителей F-16 и снарядов для гаубиц и РСЗО.