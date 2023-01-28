Баку, 28 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 28 января прибыл в Баку, где прошли его переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в расширенном формате. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Мы пришли к общей позиции по дальнейшему сотрудничеству — это сотрудничество необходимо углублять и расширять. Для этого есть все возможности, и сегодняшний визит это ещё раз подтвердил», — сказал Алиев после завершения переговоров.

Он также отметил, что есть хорошие возможности для сотрудничества между странами в разных сферах. Отдельно Алиев отметил важность укрепления отношений между бизнес-кругами Египта и Азербайджана.

Стоит отметить, что Азербайджан и Египет входят Организацию исламского сотрудничества. В азербайджанском парламенте работает двусторонняя межпарламентская рабочая группа для взаимодействия с египетскими коллегами.