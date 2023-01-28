Москва, 28 января, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на эскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, сообщение опубликовано 28 января на сайте ведомства.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские полицейские возле синагоги на востоке Иерусалима

Внешнеполитическое ведомство обеспокоено последними событиями в зоне палестино-израильского конфликта. 26 января в результате проведенных на Западном берегу реки Иордан рейдов со стороны израильских военнослужащих в городе Дженин погибли не менее 9 человек, более 16 получили ранения. Вечером 27 января было совершено вооруженное нападение на синагогу в Иерусалиме. В результате семь человек погибли, более десяти получили ранения.

«С глубокой озабоченностью воспринимаем подобное развитие событий. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности», — говорится в сообщении.

В МИД России отметили, что конец цикличному насилию можно положить только в рамках переговорного процесса, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, живущего в мире и безопасности с Израилем. Россия готова вносить весомый вклад в дело всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить насилие в связи с совершенным 27 января терактом в Иерусалиме.