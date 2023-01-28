Пекин, 28 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Все спортсмены, неважно, какую страну они представляют, должны допускаться до международных соревнований на равных условиях. Об этом заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Китая.

onacadan Спорт, объединяющий мир

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«Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов», ― уверены в НОК.

Также отмечается, что Китай поддерживает принцип политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта.

«Мы считаем, что спорт должен быть связующим звеном, объединяющим мир, а не наоборот. Международное спортивное сообщество должно работать сообща ради общего будущего, а не разрывать его на части», ― говорится в заявлении китайского комитета, которое приводит агентство Xinhua.

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В НОК добавили, что Олимпийский комитет Китая будет активно поддерживать инициативы и решения МОК и Олимпийского совета Азии (ОСА), который 26 января предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК и «готов предоставить платформу для всех спортсменов, включая атлетов из России и Белоруссии, чтобы совместно защищать олимпийские ценности и единство олимпийской семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января МОК допустил возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но при выполнении ими ряда условий.