Степанакерт, 28 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В соцсетях стали распространять ложные сообщения, будто власти Нагорного Карабаха готовят эвакуацию жителей из Степанакерта и выделили автобусы для их вывоза. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Призываем не поддаваться фейковым новостям и сохранять спокойствие. СНБ Арцаха полностью контролирует ситуацию на территории республики», — говорится в сообщении.

В СНБ призвали при получении сомнительной информации обращаться в официальные структуры для разъяснения. По данным ведомства, распространение фейков якобы организовал Баку.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана якобы планируют добиться «исхода» армян из Нагорного Карабаха, блокируя Лачинский коридор и иногда открывая его для того, чтобы население уезжало.