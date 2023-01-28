Москва, 28 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражение 86 подразделениям ВСУ. В 124 районах были разгромлены огневые позиции противника, уничтожено большое количество военной техники. ВСУ понесли большие потери в живой силе. Об этом сообщило в ходе брифинга 28 января Министерство обороны РФ.

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Отмечается, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил.

Также в МО РФ сообщили об уничтожении до 25 украинских военнослужащих на купянском направлении, более 50 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, свыше 30 бойцов ВСУ на донецком направлении и до 70 человек на южнодонецком и запорожском направлениях.