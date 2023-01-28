Киев, 28 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Переговоры о передаче Киеву военных самолётов и ракет ведутся с Западом в ускоренном формате, заявил 28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом».

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Поясняя, что ВСУ рассчитывают на самолёты и ракеты, он отметил, что в Крыму «более ста складов разных спецификаций» и что, «конечно же, их надо уничтожать», иначе у Донбасса и Запорожской области всегда будут боеприпасы.

Подоляк заявил, что «переговоры уже идут», причём «идут ускоренно», выразив мнение, что Запад хотя и понимает, как эти «инструменты» важны для Киева, но ему не хватает должного представления о том, что происходит на фронте.

Заявив, что Запад нужно продолжать убеждать, «работать» с ним, Подоляк выразил надежду на то, что Киев довольно быстро «выйдет на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности».

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Напомним, ранее появилась информация о том, что власти Италии и Франции договорились поставить Киеву партию зенитных ракет Aster-30. Также не исключена передача истребителей Киеву Британией.