Москва, 28 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Средства ПВО Вооружённых сил России за последние сутки сбили девять беспилотников ВСУ. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа противовоздушной обороны России в зоне проведения СВО

По данным министерства, БПЛА были сбиты возле населённых пунктов Владимировка и Кременная над территорией ЛНР, рядом с Табаевкой в Харьковской области, в районе аЖеребянки Запорожской области, а также возле Никольского в ДНР.

«Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и населённого пункта Валерьяновка», — отметили в Минобороны.

Стоит отметить, что за время спецоперации по денацификации Украины были уничтожены 381 самолёт, 204 вертолёта, 2976 беспилотников.