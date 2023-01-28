Париж, 28 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. По призыву лидера Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя несколько мэрий городов закроются на несколько часов во вторник, 31 января, в знак солидарности с движением против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Париж

«Здание как таковое будет закрыто для посещения», — заявил французский политик.

По данным BFM TV, забастовка 31 января обещает быть беспрецедентной по своим масштабам. Несколько мэрий во Франции приняли решение закрыть двери для посетителей в течение 31 января, дня межпрофессиональной забастовки против реформы, проводимой правительством Эммануэля Макрона.

Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что присоединяется к призыву депутата от Севера.

Для выборных должностных лиц, которые не могут бастовать, закрытие местных органов власти разрешено при определенных условиях. Избранные должностные лица не получают жалованья и поэтому, строго говоря, не могут бастовать. Персонал, служащие имеют конституционное право на забастовку.