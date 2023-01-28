Донецк, 28 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России поразили позиции ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское и Луговское, сообщил в ходе брифинга 28 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Отмечается, что российским военнослужащим за последние сутки удалось уничтожить два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ в районах Водяного (ДНР) и Никольского (Запорожская область).

«Общие потери противника на данных [южнодонецкое, запорожское — ред.] направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две БМП, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика», — добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сбили свой же штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики.