Москва, 28 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили на краснолиманском направлении свыше 50 военных ВСУ, две бронированные машины и американскую артиллерийскую систему М-777. Об этом 28 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Как отметил официальный представитель Минобороны, Вооружённые силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении с использованием тактической и армейской авиации и артиллерийского огня нанесли поражение силам подразделений 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад вооружённых формирований Украины у населённых пунктов Вишневое Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также у Серебрянского лесничества.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что Россия применит гиперзвуковое оружие на Украине.